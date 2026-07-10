Un leader politico ha detto che se qualcuno tradirà l’accordo preso in coalizione, si tirerà indietro. Ha aggiunto che intendono allearsi per vincere con un progetto condiviso, ma sono pronti a lasciare se ci saranno inadempienze. Ha inoltre affermato che altri potranno formare governi con chi preferiscono, mentre loro non cambieranno posizione. Durante un’intervista televisiva, ha anche commentato il ruolo di un’altra figura politica, ritenendo che abbia agevolato l’ascesa di un’altra leader.

“Sicuramente andremo in alleanza perché dobbiamo vincere con un progetto in coalizione. Ma se qualcuno verrà meno all’impegno preso, noi ci sfileremo: faranno gli altri governi con chi vogliono, noi non siamo disponibili a cambiare assolutamente “. Con queste parole, pronunciate a In Onda, su La7, il leader del M5s Giuseppe Conte ha tracciato i confini del campo progressista che sta costruendo con il Pd e Avs. Rispondendo a una domanda del conduttore Luca Telese, che menziona il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dichiaratosi “pronto a fare un solenne patto anti-ribaltone” nella futura alleanza di centrosinistra, Conte avverte: “Quale patto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte avverte: “Se qualcuno tradirà l’impegno preso, ci sfileremo. Renzi? Ha spianato la strada a Meloni ma non voglio vendicarmi”. Su La7

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