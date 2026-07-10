Conferma supplenza sostegno 2026 27 | come compilare la domanda Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 10 luglio

Dal 16 luglio alle 14:00 alle 29 luglio alle 14:00 sarà possibile inviare la domanda per la supplenza di sostegno 202627. La piattaforma sarà aperta, riservata a chi è inserito in GaE o GPS, e consentirà di scegliere fino a 150 preferenze. La procedura sarà disponibile online in questo intervallo di tempo.

Dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00 sarà attiva la piattaforma per la domanda delle max 150 preferenze, riservata a chi è inserito in GaE o GPS. Una delle sezioni è quella riferita alla continuità su sostegno: chi può compilarla e come. Ne parliamo nella newsletter del 10 luglio. La newsletter sarà . L'articolo Conferma supplenza sostegno 202627: come compilare la domanda. Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 10 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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