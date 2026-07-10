Francesco Spagnolo Condò suggerisce alla Juventus di investire su Carnesecchi come portiere principale, ritenendo che possa garantire stabilità per i prossimi dieci anni. L’esperto consiglia di evitare di puntare su Dibu Martinez, preferendo invece un giocatore giovane e con potenziale a lungo termine. La proposta si basa sulla convinzione che Carnesecchi possa svilupparsi e mantenere un livello elevato nel tempo, offrendo una soluzione duratura tra i pali della squadra.

di Francesco Spagnolo Condò consiglia la Juve di puntare su Carnesecchi e non sul Dibu Martinez per avere un portiere sul quale puntare per diversi anni. La ricerca del nuovo estremo difensore in casa Juventus accende costantemente le dinamiche del calciomercato estivo. Con l’obiettivo prioritario di blindare la porta per le stagioni a venire, la dirigenza bianconera sta vagliando con estrema cura profili di caratura internazionale. Tra i nomi più caldi circola con insistenza quello di Emiliano Martinez, carismatico portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina. Durante un recente intervento, Condò si è espresso in modo netto sul futuro portiere della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò consiglia la Juve: «Punterei su Carnesecchi così per i prossimi 10 anni sono a posto»

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