Concorso in Magistratura Roma indaga sulle presunte irregolarità | Ma c'è un possibile conflitto di interessi
La Procura di Roma sta indagando su presunte irregolarità nel concorso in magistratura svolto a giugno. Secondo quanto riferito, si sta valutando anche un possibile conflitto di interessi legato alla procedura. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La procura sta verificando eventuali violazioni o irregolarità nel procedimento concorsuale.
La Procura di Roma sta indagando sulle presunte irregolarità nel concorso in magistratura del giugno scorso. Lo apprende Fanpage.it da fonti informate. L'indagine porta con sé però un possibile conflitto di interessi, poiché almeno 9 membri della commissione arrivano dall'ambiente giudiziario romano. L'avvocato Leone: "Il conflitto potrebbe esserci, ma al momento non esistono elementi che impongano un passaggio delle carte a un'altra Procura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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