Concorso in Magistratura Roma indaga sulle presunte irregolarità | Ma c'è un possibile conflitto di interessi

Notizia in breve

La Procura di Roma sta indagando su presunte irregolarità nel concorso in magistratura svolto a giugno. Secondo quanto riferito, si sta valutando anche un possibile conflitto di interessi legato alla procedura. Le indagini sono in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La procura sta verificando eventuali violazioni o irregolarità nel procedimento concorsuale.