La XXI edizione di Sexto ‘Nplugged si è conclusa domenica sera a Piazza Castello, a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. La manifestazione, dedicata a musica dal vivo e artisti emergenti, si è svolta nel fine settimana nella piazza centrale del paese. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. La kermesse ha coinvolto diverse band e artisti, attirando pubblico locale e proveniente da altre zone. La conclusione ha segnato la fine di tre giorni di concerti e attività culturali.

Si è conclusa domenica sera, nella suggestiva cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN), la XXI edizione di Sexto ‘Nplugged, il Festival Boutique che da oltre vent’anni porta in Friuli Venezia Giulia alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale internazionale e nazionale, confermandosi un punto di riferimento per chi cerca qualità artistica, ricerca e un’esperienza di ascolto unica. Quattro serate che hanno trasformato ancora una volta il borgo medievale in un luogo di incontro tra musica, cultura e pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero. Un’edizione che ha registrato un importante successo di partecipazione,... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Conclusa la XXI edizione di Sexto ‘Nplugged

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