Il tecnico portoghese ha deciso di escludere tre giocatori dal centrocampo del Milan, sfoltendo la rosa. Con questa mossa, Ruben Amorim ha chiarito quali sono le sue intenzioni per la formazione. La decisione riguarda specificamente alcuni calciatori che non rientrano più nei piani del mister. Nessun dettaglio sui nomi, ma la scelta indica un cambiamento nel reparto centrale della squadra. La situazione si inserisce nel contesto delle strategie di mercato e di rinnovamento della rosa.

Ruben Amorim sembra avere le idee chiare per quello che riguarda il futuro del Milan, in particolare per quello che concerne il centrocampo rossonero. Milan, sono fuori dal progetto con Amorim – calciomercato.it (foto Ansa) Il nuovo allenatore del Milan ha ribadito di avere speranze su una conferma di Luka Modric in vista della prossima stagione con il croato che, a stretto giro di posta, darà la sua risposta definitiva al Milan. Se Rabiot appare un calciatore molto apprezzato da Amorim, lo stesso non si può dire di altri calciatori che appaiono in uscita. Fofana, Loftus-Cheek e Ricci sembrano avere il destino segnato con i tre che sono nella lista dei cedibili del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Con Amorim sono out: centrocampo sfoltito dal tecnico portoghese, via in tre

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