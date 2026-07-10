Comunicato Stampa | SKH Funding Limited acquisisce austrion Life Group

Notizia in breve

Il 6 luglio 2026, è stato annunciato che SKH Funding Limited ha acquisito Austrion Life Group. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sul valore dell’operazione. L’annuncio è stato diffuso a Vienna e fa riferimento a valutazioni condotte in seguito a un precedente processo di fusione. Non sono stati forniti commenti o dichiarazioni aggiuntive da parte delle parti coinvolte.