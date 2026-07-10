Comunicato Stampa | SKH Funding Limited acquisisce austrion Life Group
Il 6 luglio 2026, è stato annunciato che SKH Funding Limited ha acquisito Austrion Life Group. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sul valore dell’operazione. L’annuncio è stato diffuso a Vienna e fa riferimento a valutazioni condotte in seguito a un precedente processo di fusione. Non sono stati forniti commenti o dichiarazioni aggiuntive da parte delle parti coinvolte.
Vienna, 06.07.2026 – A seguito di un'approfondita valutazione delle opzioni attualmente disponibili derivanti dal precedente processo di fusione e acquisizione, il creditore pignoratizio SKH Funding Limited ha annunciato di aver firmato un accordo di compravendita per l'acquisizione di austrion Life Group di aver avviato le relative procedure normative presso l'istituto austriaco per la vigilanza sui mercati finanziari (FMA). I colloqui con l'autorità austriaca competente in materia di assicurazioni sono attualmente in corso. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Austrion Holding AG. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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