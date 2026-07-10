Dopo la partita contro la Croazia, terminata con un punteggio di 4-2, i calciatori inglesi non sono rientrati subito negli spogliatoi. Invece, si sono avvicinati al settore dei tifosi, fermandosi sotto un gruppo di sostenitori con maglie bianche, bandiere e telefoni puntati.

Dopo il 4-2 contro la Croazia, nella prima partita del Mondiale disputata dall’Inghilterra, i calciatori non rientrano subito negli spogliatoi. Restano in campo, si avvicinano al settore dei tifosi, si fermano sotto quella massa colorata di maglie bianche, bandiere, telefoni puntati. A Dallas, Harry Kane ha appena segnato due gol e ha raggiunto Gary Lineker a quota dieci reti complessive ai Mondiali. A un certo punto la massa di corpi comincia a intonare Wonderwall degli Oasis. I calciatori restano lì, la cantano anche loro, chi più chi meno, non tutti sembrano conoscere esattamente a menadito il testo, ma avranno modo di rimediare. La scena si ripete anche nelle partite successive, dopo la rimonta contro la Repubblica Democratica del Congo, ad Atlanta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Wonderwall degli Oasis è diventata l'inno della nazionale inglese

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