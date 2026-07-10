Il nome di Ekkelenkamp è stato menzionato nelle discussioni sulla formazione della Juventus contro l’Udinese. Due opzioni sono state considerate per il centrocampo con il suo inserimento. La prima prevede un ruolo di mezzala, mentre la seconda una posizione più centrale. La decisione dipenderà dall’analisi delle prestazioni e dalle strategie adottate dall’allenatore. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle variazioni tattiche o sulla formazione definitiva.

di Francesco Spagnolo Nei dialoghi con l’Udinese è entrato anche il nome di Ekkelenkamp. Come cambierebbe il centrocampo con il suo innesto. I dettagli. Il calciomercato della Juventus si concentra sulla ricerca di profili capaci di abbinare intelligenza tattica e vigore fisico. In quest’ottica, il nome di Ekkelenkamp è finito con decisione nei radar del club bianconero. Il suo innesto offrirebbe alla Vecchia Signora un centrocampista dalle caratteristiche uniche, capace di aggiungere verticalizzazioni rapide, fisicità nei duelli aerei e inserimenti senza palla all’interno della mediana bianconera. Il giocatore olandese dell’Udinese unisce una struttura imponente a un’ottima scuola tecnica, derivante dalla sua crescita calcistica nel vivaio dell’Ajax. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come cambierebbe il centrocampo della Juve con Ekkelenkamp? Due le soluzioni possibili per Spalletti

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