Clamoroso Il Roma | Pericolo McTominay Cos’è successo tra il Napoli e gli agenti

Da spazionapoli.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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McTominay ha chiesto un rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2030, con un ingaggio di 10 milioni netti all’anno. Il club ha proposto invece 7 milioni, mentre l’attuale stipendio è di 4 milioni. La trattativa si è interrotta dopo che l’agente del calciatore ha richiesto un aumento significativo, creando tensione tra le parti.

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McTominay chiede 10 milioni netti per rinnovare con il Napoli fino al 2030, ma De Laurentiis offre solo 7 milioni a stagione. Lo scozzese vuole quasi il triplo rispetto ai 4 milioni attuali. McTominay: la richiesta da 10 milioni che blocca tutto. L’entourage del centrocampista ha sparato alto nella trattativa di rinnovo. Come rivela Il Roma, gli agenti hanno presentato una richiesta considerata fuori mercato dal presidente azzurro. De Laurentiis aveva già deciso di aumentare significativamente lo stipendio, portandolo da 4 a 7 milioni netti annui fino al 2030. Una proposta che rappresentava un adeguamento sostanziale, ma non sufficiente rispetto alle pretese della controparte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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