Clamoroso Il Roma | Pericolo McTominay Cos’è successo tra il Napoli e gli agenti

Notizia in breve

McTominay ha chiesto un rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2030, con un ingaggio di 10 milioni netti all’anno. Il club ha proposto invece 7 milioni, mentre l’attuale stipendio è di 4 milioni. La trattativa si è interrotta dopo che l’agente del calciatore ha richiesto un aumento significativo, creando tensione tra le parti.