Durante l’estate, è consigliato spostare i ciclamini in un luogo fresco e ombreggiato, evitando l’esposizione diretta al sole. Si devono rimuovere le foglie secche o danneggiate e ridurre le annaffiature, mantenendo il terreno appena umido. In questa fase, si può anche intervenire con una leggera concimazione specifica per piante da fiore. Questi interventi aiutano a preparare la pianta per la fioritura in autunno.

Apriamo la porta sul balcone in questi giorni di luglio e diamo un’occhiata al vaso dove, fino a qualche mese fa, il ciclamino ci regalava una nuvola di colore. Lo troviamo spoglio, quieto, quasi addormentato. Niente paura: è tutto nella norma. Il ciclamino non è una pianta estiva, e in questi mesi caldi si prende semplicemente la sua pausa. A noi tocca però il compito di accompagnarlo nel riposo con pochi gesti leggeri. Curato bene adesso, in autunno tornerà a fiorire più bello di prima. Di cosa hanno bisogno i ciclamini in estate. Il ciclamino è una pianta che ama il fresco e che dà il meglio quando le altre riposano: fiorisce dall’autunno inoltrato fino alla primavera, proprio nei mesi in cui i balconi rischiano di spegnersi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ciclamini, le operazioni da fare in estate per una fioritura perfetta in autunno

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