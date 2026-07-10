Charles Leclerc aspetta il suo primo figlio, confermando la sua felicità anche nella vita privata. Il pilota della Ferrari ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, aggiungendo un altro successo alla sua stagione. Nel frattempo, Carlos Alcaraz non è più single, e a Ballando con le Stelle un nuovo giudice si prepara a giudicare le esibizioni per una notte.

La dolce attesa di Alexandra e Charles Leclerc Charles Leclerc vince in pista e nella vita privata. Il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, ma le soddisfazioni non si fermano al circuito. Nei giorni scorsi si sono rincorse con insistenza le voci su una presunta gravidanza della moglie, Alexandra Leclercq. Secondo le nostre fonti a Montecarlo, però, è arrivato il momento di togliere tutti i punti interrogativi: la coppia, sposatasi lo scorso febbraio, è davvero in attesa del primo figlio. Alcaraz e la misteriosa bionda sullo yacht in Italia Lontano da Wimbledon, Carlos Alcaraz si sta concedendo qualche giorno di relax in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Charles Leclerc aspetta il primo figlio, Alcaraz non è più single e il nuovo giudice per una notte a Ballando con le Stelle

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