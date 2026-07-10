A Castellanza si registra una disputa riguardo all’apertura di un nuovo polo logistico di 90mila metri quadrati vicino a Busto Arsizio. La presenza di questo centro ha sollevato preoccupazioni riguardo all’aumento del traffico di camion e al possibile peggioramento della viabilità locale. La questione è già oggetto di discussione pubblica, con le autorità e i residenti che esprimono timori circa le conseguenze sulla mobilità e sulla sicurezza stradale prima ancora dell’inaugurazione ufficiale.

Castellanza (Varese), 10 luglio 2026 – Un nuovo polo logistico da 90mila metri quadrati è pronto ad aprire alle porte di Busto Arsizio, ma prima ancora del taglio del nastro è già scoppiata la polemica. Il timore è che l’arrivo di decine di camion al giorno possa aggravare una viabilità già al limite, trasformando lo svincolo autostradale di Busto in un imbuto ancora più critico. Il nuovo insediamento sorgerà a Olgiate Olona, al confine con Castellanza, e andrà di fatto a raddoppiare il sistema del Malpensa Distripark. La struttura dispone di 42 baie di carico e occupa una superficie di circa 90mila metri quadrati, numeri che fanno prevedere un intenso traffico di mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellanza, è polemica sul nuovo polo logistico. Caos viabilità in vista: preoccupa l’aumento del numero dei tir

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