Casapesenna | due beni confiscati alla camorra restituiti alla collettività

Due beni confiscati alla camorra sono stati restituiti alla collettività e destinati a usi sociali. Uno dei beni, un immobile, è stato affidato a un’associazione per attività di inclusione e formazione, mentre l’altro, un terreno, sarà utilizzato per progetti di agricoltura sociale. Nessuna persona coinvolta in attività illegali potrà più accedere ai nuovi spazi. Le autorità hanno effettuato i sopralluoghi e formalizzato la consegna ufficiale.

Due beni confiscati alla camorra sono tornati alla collettività trasformandosi in luoghi di servizio, lavoro e inclusione sociale. Una primavera della legalità che prende forma a Casapesenna in due immobili un tempo segnati dalla presenza della criminalità organizzata e oggi restituiti ai cittadini attraverso nuovi progetti: il Centro per il benessere degli animali domestici e il Caseificio sociale – Centro polifunzionale con laboratorio artigianale per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana. La seconda inaugurazione ha riguardato invece il Caseificio sociale realizzato in un immobile di circa 500 metri. qui donne vittima di violenza troveranno lavoro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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