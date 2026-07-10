La nuova stagione di Prime Video presenta una serie comica con protagonista un attore noto per ruoli drammatici, mentre un altro attore famoso per il suo fascino diventa un investigatore privato. Durante l’evento Prime Video Presents Italia 2026, sono stati annunciati diversi titoli, tra cui il seguito di Love Me Love Me, presentato anche all’Obsessed Fest di Los Angeles insieme a Elle 2, Maxton Hall 3 e Off Campus 2.

I film L’evento Prime Video Presents Italia 2026 ha aperto i battenti con i film in programma. A partire dal seguito di Love Me Love Me, uno dei titoli anticipati all’Obsessed Fest di Los Angeles (assieme a Elle 2, Maxton Hall 3 e Off Campus 2), evento focalizzato sui fan dei fenomeni young adult della piattaforma. Love Me Love Me 2, che ha già concluso le riprese, vedrà la luce nel 2027, seguito da uno speciale sul dietro le quinte dell’adattamento dei romanzi di Stefania S., con video ai protagonisti e immagini del set. Un’altra attesa rom-com è Blame it on Rome, sempre programmata per il 2027, con Michele Morrone nei panni di un investigatore privato ingaggiato da Gabrielle Union. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Can Yaman protagonista di una serie comica, Michele Morrone diventa un investigatore privato e tutti gli annunci della nuova stagione di Prime Video

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Can Yaman è entrato sulle note di Sandokan allAriston, co-conduttore della prima serata.

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