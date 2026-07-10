Negli ultimi giorni, Camilla e William sono apparsi frequentemente pubblicamente, cercando di attirare l’attenzione, mentre Harry si è recato in un ospedale pediatrico, ricevendo riconoscimenti da parte dei presenti. La strategia della famiglia reale sembra mirata a mantenere le distanze da Harry, in particolare dopo la sentenza dell’Alta Corte di Londra del 8 luglio, che ha impedito un suo riavvicinamento ai membri più alti della monarchia.

Così vicini, ma possibilmente tenendosi il più lontano possibile.La strategia della corona, che ha voluto negare ad Harry un riavvicinamento al re nei suoi palazzi, a maggior ragione a ridosso della sentenza dell’Alta Corte di Londra di lunedì 8 luglio, sta funzionando. Dopo un pastrocchio comunicativo che ha dato in pasto ai giornali tutte le prove delle difficoltà di relazione tra padre e figlio, tra il palazzo e i Sussex, Harry ha dovuto accettare la decisione di re Carlo III di negargli l’ospitalità inizialmente offerta a Buckingham Palace, con la scusa del ritardo nella conferma del principe nel comunicare la sua decisione, ma soprattutto per evitare di ritrovarsi il duca in giro per casa mentre il giudice di Londra leggeva la sua sentenza nella causa contro l’editore del Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Camilla e William stanno facendo di tutto per rubare la scena a Harry, sono ovunque in questi giorni come mai prima ma lui è andato in un ospedale pediatrico e tutti gli volevano bene”: i retroscena da Londra

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La principessa Eugenia si è trovata nei guai con la giustizia pochi giorni dopo aver ricevuto la ben

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da qualche giorno Edimburgo è in fermento perché ci sono i reali inglesi. ho visto Camilla, re Carlo sull'elicottero e aspettato William 2 ore sotto la pioggia per nulla x.com