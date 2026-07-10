calendario al teatro dei filarmonici ascoli si mette il vestito di gala

Si alza il sipario sulla stagione 2026-27 del campionato di serie B. La città di Ascoli si prepara ad accogliere il grande appuntamento legato al cerimoniale del sorteggio del calendario che si terrà sotto le cento torri mercoledì 22 luglio a partire dalle 18. Nella giornata di ieri i vertici di lega hanno reso noto che a fare da cornice al solenne momento, capace di sancire il cammino delle venti partecipanti al prossimo torneo, sarà il suggestivo e caratteristico teatro dei Filarmonici. Sarà svelato qui il percorso che si snoderà in ciascuno dei turni della 95esima edizione del torneo cadetto. Nell’organizzazione della serata è stato prezioso il contributo offerto unitamente da Lega serie B, Ascoli Calcio e Arengo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il nuovo calendario della serie B sarà varato ad Ascoli mercoledì 22 luglio alle 18 al Teatro dei Filarmonici. - X x.com

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