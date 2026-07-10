A causa del caldo record, il personale di un rifugio per orsi vicino a Pristina utilizza angurie e frutti ghiacciati per raffreddare gli animali. La temperatura elevata ha reso necessario adottare queste misure per aiutare gli orsi a tollerare le alte temperature. Le frutta e gli snack ghiacciati vengono somministrati quotidianamente agli animali nel rifugio, situato in Kosovo, per alleviare le sofferenze causate dal caldo intenso.

Il caldo torrido sta colpendo anche i Balcani e in Kosovo il personale di un rifugio per orsi vicino a Pristina ricorre a frutti e snack ghiacciati per aiutare gli animali a sopportare il caldo. Questi spuntini, preparati durante la notte con mele, angurie, carote e frutti di bosco, vengono distribuiti ogni giorno come rimedio rinfrescante e nutriente per aiutare gli orsi a sopportare il caldo intenso. Il rifugio, gestito dall’organizzazione internazionale per il benessere degli animali Four Paws, ospita oltre 18 orsi bruni salvati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo record, in Kosovo angurie e frutti ghiacciati per gli orsi di un rifugio a Pristina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bracciante muore mentre raccoglie angurie nel Mantovano: tra le ipotesi un malore per il caldo

Caldo record: aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso | Schillaci: "Domani riunione tecnica al ministero sull'emergenza caldo" | In Francia annega un bimbo di sei anniDa ieri pomeriggio, le temperature in molte città italiane sono salite oltre i livelli di allerta, con un incremento del 15% negli accessi al pronto...

Caldo record, in Kosovo angurie e frutti ghiacciati per gli orsi di un rifugio a Pristina(LaPresse) Il caldo torrido sta colpendo anche i Balcani e in Kosovo il personale di un rifugio per orsi vicino a Pristina ricorre a frutti e ... stream24.ilsole24ore.com

Caldo record, l’allarme dell’Oms: In Europa il surriscaldamento più rapido al mondo. Piena emergenza sanitariaL'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha parlato chiaro. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa da circa una settimana — e destinata a protrarsi almeno per un'altra — non è ... motori.ilmessaggero.it