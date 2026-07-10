Caldo record in Kosovo angurie e frutti ghiacciati per gli orsi di un rifugio a Pristina

Da lapresse.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa del caldo record, il personale di un rifugio per orsi vicino a Pristina utilizza angurie e frutti ghiacciati per raffreddare gli animali. La temperatura elevata ha reso necessario adottare queste misure per aiutare gli orsi a tollerare le alte temperature. Le frutta e gli snack ghiacciati vengono somministrati quotidianamente agli animali nel rifugio, situato in Kosovo, per alleviare le sofferenze causate dal caldo intenso.

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Il caldo torrido sta colpendo anche i Balcani e in Kosovo il personale di un rifugio per orsi vicino a Pristina ricorre a frutti e snack ghiacciati per aiutare gli animali a sopportare il caldo. Questi spuntini, preparati durante la notte con mele, angurie, carote e frutti di bosco, vengono distribuiti ogni giorno come rimedio rinfrescante e nutriente per aiutare gli orsi a sopportare il caldo intenso. Il rifugio, gestito dall’organizzazione internazionale per il benessere degli animali Four Paws, ospita oltre 18 orsi bruni salvati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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