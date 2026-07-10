Caldo record in Italia | due zone da bollino rosso Se ti trovi lì fai attenzione

Notizia in breve

Due zone italiane sono state inserite nel bollino rosso per l’ondata di caldo record. Le temperature stanno superando i limiti abituali, con picchi elevati nelle aree interessate. Le autorità sanitarie hanno raccomandato attenzione e precauzioni per evitare rischi legati al caldo intenso. Le condizioni climatiche continueranno a peggiorare nelle prossime ore, rendendo necessario mantenere alta la vigilanza.