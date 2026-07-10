Durante un picco di caldo estremo, la Oil Rev ha installato climatizzatori industriali in alcuni stabilimenti per ridurre le temperature sotto i 30 gradi. Sono stati anticipati i turni all’alba e sono state aggiunte pause extra senza modifiche alla retribuzione. La Fiom ha confermato che le misure sono state adottate per tutelare la sicurezza dei lavoratori durante le ondate di calore.

Climatizzatori industriali per abbattere le temperature sotto i 30 gradi, turni anticipati all’alba e pause aggiuntive a parità di salario. La Fiom Cgil di Reggio indica l’accordo sindacale siglato alla Oil Rev di Gavasseto come il modello da seguire per affrontare l’ondata di calore che sta portando i termometri delle officine metalmeccaniche oltre i 37 gradi, provocando gravi rischi di malori e infortuni sul lavoro. L’intesa firmata nell’azienda artigiana – che conta 12 dipendenti e cinque interinali (che verranno stabilizzati il 1° agosto) e produce componenti oleodinamici – introduce quindi "soluzioni concrete per migliorare il microclima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo, potenti climatizzatori alla Oil Rev

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