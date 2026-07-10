A Firenze prosegue l’ondata di caldo intenso con il livello di allerta rosso confermato anche nel fine settimana. Il bollettino del Ministero della Salute indica che oggi, domani e domenica le temperature rimarranno elevate, mantenendo il codice rosso. A Siena, è stato diffuso un vademecum con indicazioni per proteggere cani e gatti durante le giornate più calde.

FIRENZE – Continua l’ondata di calore a Firenze che resta in codice rosso anche nel fine settimana che sta per iniziare. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il livello massimo per oggi, 10, domani 11 e domenica 12 luglio 2026. Oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono previsti 35 gradi alle ore 14, con unatemperatura massima percepita di 36 gradi. Sabato il valore massimo percepito salirà a 37 gradi, mentre domenica si attesterà nuovamente sui 36. “Sulla base delle linee guida del ministero della Salute – spiegano Magi e Landi -, abbiamo realizzato una guida pratica per proteggere cani e gatti dal caldo estivo e prevenire il colpo di calore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo in Toscana: Firenze resta rovente, bollino rosso fino a domenica. A Siena il vademecum per proteggere cani e gatti

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