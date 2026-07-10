Durante questa estate si è verificato un episodio di caldo estremo che ha superato le medie stagionali, rendendo evidente la gravità dell’emergenza climatica. Le temperature hanno raggiunto valori record e si sono protratte per diversi giorni, influenzando la vita quotidiana e le attività all’aperto. La situazione ha portato alla discussione sulla necessità di interventi più incisivi rispetto all’adattamento, senza che siano ancora state adottate misure strutturali a livello globale o nazionale.

Se c’è un merito di questa estate drammatica oltre misura è quello di aver “sdoganato” definitivamente l’emergenza caldo. Dico definitivamente sempre con le pinze, perché col finire dell’estate il tema potrebbe comunque essere rimesse nel cassetto dai giornali che ora gridano ai sei gradi in più di temperatura del mare o all’ondata di calore più lunga della storia. Comunque, per la prima volta forse, la questione caldo ha raggiunto stabilmente le prima pagine dei giornali. Non solo: c’è stato un passaggio importantissimo, mi pare, dall’ossessione verso le misure individuali, tutte concentrate su cosa possiamo fare noi di fronte al caldo – pochissimo – alle responsabilità delle amministrazioni nella costruzione di città più vivibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo: perché parlare solo di adattamento non basta

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