Le temperature superiori ai 35 gradi portano a un aumento dell’attività delle zanzare. Il mese di giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo a livello globale hanno contribuito a condizioni favorevoli per questi insetti. Le alte temperature influenzano la loro riproduzione e diffusione, rendendo più intensa la presenza di zanzare durante l’estate.

Se quello appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l’Europa occidentale (e il secondo a livello globale, stando al Copernicus Climate Change Service), le temperature elevate hanno un effetto anche sugli insetti protagonisti dell’estate: le zanzare. “Il caldo e l’umidità estivi ne accelerano il ciclo riproduttivo, con temperature ottimali comprese tra 25 e 30° C”. Lo ricorda a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi. “Per proteggersi, occorre eliminare i ristagni d’acqua, applicare repellenti ed essere prudenti per via dell’aumento del rischio di malattie trasmesse da vettori”. Ma che succede quando la temperatura sale troppo? Gli effetti del caldo estremo sulle zanzare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo estremo e zanzare, ecco cosa succede sopra i 35 gradi

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