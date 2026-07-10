Calciomercato Juventus-Kolo Muani ultimatum Psg che lancia l' asta - Sorpresa l' intreccio Sorloth-Cambiaso e Rumor bianconeri

Il Paris Saint-Germain ha lanciato un ultimatum nel tentativo di vendere Kolo Muani, avviando un'asta con altre squadre. La Juventus ha offerto tra 32 e 33 milioni di euro per il giocatore, ma l'offerta non è stata ritenuta sufficiente. Nel mercato bianconero, ci sono anche trattative aperte per altri giocatori, mentre il club ha ricevuto un tesoretto grazie alla cessione di Muharemovic. La situazione sui portieri resta in fase di definizione.

Calciomercato Juventus - Doccia fredda per Kessie, tesoretto grazie a Muharemovic, mentre sul portiere. Trattative bianconere Calciomercato Juventus-Kolo Muani, asta 'ultimatum' del Psg La Juventus è arrivata a mettere sul piatto 32-33 milioni per Kolo Muani, ma non sono bastati. Nell'aria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva

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Calciomercato Juventus-Kolo Muani, la richiesta del Psg ai bianconeri - L'offerta di Kessie, l'intreccio con il Bologna e... - I rumor bianconeriIl Paris Saint-Germain ha rifiutato l'offerta della Juventus per Kolo Muani, mentre il club francese ha richiesto un'importante somma di denaro.

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Pagina 2 | Kolo Muani, nuova offerta Juve: la distanza col Psg, possibile ultimatum in arrivo, piste alternative reddit

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