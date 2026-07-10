Calciomercato Juventus Carnevali attua la rivoluzione | tutti gli esuberi in partenza

Il direttore sportivo ha deciso di avviare una riorganizzazione della rosa, puntando a cedere tutti i giocatori considerati esuberi. La trattativa per le uscite procede lentamente, mentre il mercato in entrata della squadra è ancora in fase di sviluppo. La strategia mira a liberare spazio e risorse per nuovi acquisti, ma al momento le operazioni di cessione non sono ancora concluse. La società sta lavorando per completare le uscite prima di finalizzare eventuali nuovi acquisti.

Mentre il calciomercato in entrata della Juventus sta entrando nel vivo, quello in uscita sembra essere in una fase di stallo. Il nuovo ds Carnevali, vuole rivoluzionare la rosa, ma per farlo deve cedere tutti i giocatori non graditi da Spalletti. Ad inizio mercato per alcuni calciatori, si erano fatti avanti diversi club, ma ad oggi, nel mese di luglio, la Juventus non ha ceduto nessuno dei profili in lista partenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della dirigenza dei bianconeri è quello di iniziare a vendere entro la fine di luglio e l’inizio di agosto. Questa operazione, però, è molto complessa in quanto i giocatori con la valigia in mano sono tantissimi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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MERCATO JUVE: CARNEVALI PREPARA LA RIVOLUZIONE IN ATTACCO!

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