Calcio Padova il nuovo allenatore | Questa quadra nel mio destino Sono stato annunciato il giorno di Sant' Antonio un segnale che non trascuro
Il nuovo allenatore del Padova ha dichiarato che questa squadra fa parte del suo destino e ha sottolineato di essere stato annunciato il 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio. È iniziata con entusiasmo, ambizione e un progetto da costruire passo dopo passo. La presentazione si è svolta venerdì 10 luglio nella sala stampa dello stadio, alla presenza del presidente e del direttore sportivo.
Entusiasmo, ambizione e un progetto da costruire mattone dopo mattone. È iniziata con queste parole la nuova avventura di Antonio Calabro sulla panchina del Padova, presentato venerdì 10 luglio nella sala stampa dello Stadio Euganeo alla presenza del presidente Francesco Peghin e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Protagonista della giornata è stato naturalmente l'allenatore di Galatina, apparso motivato e consapevole della sfida che lo attende. Calabro ha ricordato il suo particolare legame con Padova, definendo il suo arrivo un segno del destino: «Credo nel destino. Il mio esordio in Serie B da calciatore avvenne proprio contro il Padova e in carriera questa città è tornata più volte nel mio percorso. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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