Un passeggero è stato rimosso da un volo Napoli-Mykonos dopo aver tentato di riporre un borsello in cabina. L’uomo afferma di essere stato vittima di prepotenza, sottolineando che la sua intenzione era solo quella di sistemare il bagaglio senza disturbare due anziani. La rimozione ha causato alla moglie di dover affrontare da sola le difficoltà legate alla gestione dei figli, uno dei quali ha autismo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Per un borsello che volevo anche riporre nel giusto alloggio senza dare fastidio a due persone anziane, mi hanno cacciato dall’aereo e costretto mia moglie a fronteggiare da sola tutte le difficoltà legate alla gestione dei nostri figli, uno dei quali purtroppo autistico”. Sostiene di essere stato vittima della prepotenza, un passeggero di 42 anni, obbligato a scendere perché tacciato di essere molesto, dal volo Napoli-Mykonos operato da Volotea. Il video dello steward che redarguisce i passeggeri è diventato virale sui social e l’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Petruzzi, annuncia una battaglia legale con la compagnia aerea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Cacciato dal volo Napoli-Mykonos: «Io vittima della prepotenza»

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