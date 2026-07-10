Il 11 luglio 1982 è la data della finale mondiale vinta dall’Italia contro la Germania Ovest. Cabrini ricorda di aver sbagliato un rigore durante la semifinale contro la Spagna, un episodio che ha segnato la sua carriera. In quel periodo, l’allenatore lo avrebbe criticato duramente, arrivando a “attaccargli al muro”. La partita contro la Spagna si è conclusa con una vittoria ai rigori, che ha portato gli azzurri in finale.

Si è svegliato da un incubo e si è trovato a sognare ad occhi aperti. L'11 luglio 1982 è una data indelebile nei ricordi di Antonio Cabrini e di altri milioni di italiani. Al 'Santiago Bernabeu' di Madrid, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sandro Pertini, la Nazionale si è laureata per la terza volta campione del mondo. Ma un'ora e mezzo prima di alzare al cielo la Coppa, l'ex terzino azzurro ha vissuto l'esperienza peggiore che possa capitare ad un calciatore: sbagliare un rigore nella finale di un Mondiale. "È stato un momento difficile - ricorda alla vigilia del 44° anniversario del successo al Mundial '82 nell'intervista rilasciata a Donatella Scarnati e pubblicata su Vivo Azzurro TV - perché era la finale della Coppa del Mondo ed eravamo ancora sullo 0-0. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cabrini e il rigore sbagliato a Spagna '82: "Bearzot mi attaccò al muro"

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