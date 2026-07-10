Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante

Un percorso di formazione in tre incontri è stato organizzato per docenti e la comunità educante, con l’obiettivo di affrontare temi come bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Il disagio adolescenziale si manifesta spesso con segnali sottili e difficili da individuare prontamente. La formazione mira a fornire strumenti pratici per riconoscere e intervenire tempestivamente su questi fenomeni.

Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: il disagio adolescenziale si manifesta spesso in modo silenzioso, attraverso segnali che non sempre è facile riconoscere in tempo. Chi educa, accompagna o lavora con gli adolescenti ha bisogno di strumenti concreti per leggere questi segnali, comprenderne le cause e trasformare la preoccupazione in interventi efficaci. Questo percorso offre una lettura multidisciplinare del disagio adolescenziale e delle nuove forme di devianza, con indicazioni pratiche per prevenire le situazioni di rischio e promuovere benessere, responsabilità e cittadinanza digitale consapevole. In tre... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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