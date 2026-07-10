Un politico ha dichiarato che il voto utile per gli elettori moderati, il ceto medio, le imprese e i giovani sarà quello al centro. Ha aggiunto che questa scelta rappresenta l’unica via per sostenere le esigenze di queste categorie. La proposta si rivolge a chi cerca un’alternativa alle altre opzioni politiche. Nessuna indicazione di alleanze o coalizioni è stata fornita, né sono stati citati altri schieramenti o leader politici.

ROMA – “L’unico voto utile per gli elettori moderati, per il ceto medio, per le imprese, per i giovani, sarà proprio un voto al centro, il cui scopo sarà non far arrivare alla soglia per far scattare il premio di maggioranza e a quel punto sì, finalmente, in Parlamento si potrà costruire un Governo che abbia il pragmatismo, la visione, la concretezza, le competenze per portare l’Italia, attraversare l’Italia in un momento di transizione che è strategico”. Lo ha affermato questa mattina la deputata di Azione Elena Bonetti, nel corso di “Agorà Estate”, la trasmissione in onda su Rai 3 e condotta da Giulia Di Stefano. Sulla legge elettorale,... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bonetti: “L’unico voto utile per gli elettori moderati sarà al centro”

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