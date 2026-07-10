Dal "Papy Ultras" di Zelig alla band locale Essence, fino ai Distillato Beat che apriranno la serata odierna. Castelferretti scalda i motori per la nuova edizione di " Birra ‘n’ Roll ", la festa della birra in versione rock che animerà il centro del paese da oggi a domenica. Quest’anno tra le novità c’è l’arrivo di un comico molto conosciuto dal grande pubblico: proprio domenica, per chiudere la rassegna, in piazza della Libertà arriverà Pino Campagna. L’evento è organizzato da Andromeda in collaborazione con l’associazione Lopht e la birra artigianale sarà protagonista. Sarà possibile assaggiare le specialità del Birrificio del Gomito di Agugliano, la birra Millecento di Fabriano e quella del birrificio Beerik di Belvedere Ostrense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Birra ‘n’ roll", si ride con il Papy Ultras

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