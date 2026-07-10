Bidoni pieni cartoni da ritirare ingombranti abbandonati | è uno sfregio il caso Borgo Ognissanti a Firenze

Da corrierefiorentino.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere di Firenze, il problema dei rifiuti abbandonati si manifesta con bidoni pieni, cartoni da ritirare e ingombranti lasciati in strada. Questa situazione si verifica nel contesto di un'area che, pur affrontando difficoltà, si distingue per le attività di residenti e commercianti che si oppongono a furti e atti vandalici. Mentre altre vie cercano di rinascere attraverso progetti di riqualificazione, Borgo Ognissanti resta un punto di riferimento con negozi e una comunità attiva.

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In un quartiere zeppo di difficoltà, a cominciare dal degrado di via Palazzuolo dove il progetto Recreos sta cercando di far risorgere la strada, borgo Ognissanti rappresenta un simbolo, un punto di riferimento nel rione: le vetrine dello shopping, la vitalità, l’attivismo di residenti e commercianti contro le spaccate. Eppure, questa «forza» non sembra essere premiata. Cartoni e pile di cassette accanto ai contenitori interrati, rifiuti ingombranti abbandonati a una cabina telefonica, deiezioni di cani sull’asfalto e cestini che traboccano. Uno scenario che dà la misura dell’appello dell’associazione Borgognissanti a Comune e Alia sulla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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