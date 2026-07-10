Belen Rodriguez criticata per la sua nuova storia d’amore | lei reagisce

Belen Rodriguez ha pubblicato alcune foto insieme a Gaetano Fidanzati, segnando la sua prima esposizione pubblica con questa nuova relazione. La showgirl, dopo un periodo difficile, è tornata a condividere momenti personali sui social. La sua scelta ha suscitato reazioni da parte dei follower, alcuni dei quali hanno espresso critiche. La protagonista non ha ancora commentato pubblicamente le reazioni, limitandosi a condividere le immagini.

Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip dopo aver condiviso alcune immagini con Gaetano Fidanzati. La showgirl argentina, reduce da un periodo complicato, ha mostrato per la prima volta la sua nuova relazione, attirando l’attenzione dei fan. Accanto all’entusiasmo dei follower, però, non sono mancati commenti critici sulla sua vita sentimentale. Lei ha deciso di rispondere direttamente, chiarendo alcuni aspetti della sua situazione privata. Le prime foto con Gaetano Fidanzati. Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi profili social i primi scatti insieme a Gaetano Fidanzati, personal trainer che le è stato vicino nelle ultime settimane. Le immagini mostrano la coppia in momenti di complicità, segnando l’ufficialità della nuova relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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