Un uomo ricercato per aver ucciso la moglie e le due figlie è stato arrestato in Sudafrica, pochi giorni dopo la fuga. Le tre vittime sono state trovate senza vita nella loro casa di Great Denham, vicino a Bedford. La polizia ha confermato l’arresto e sta continuando le indagini per chiarire le circostanze del delitto.

Svolta nelle indagini sul triplice omicidio che ha sconvolto il Regno Unito. La fuga è durata pochi giorni. L’uomo ricercato per il triplice omicidio della moglie e delle due figlie, trovate senza vita nella loro abitazione di Great Denham, vicino a Bedford, è stato arrestato in Sudafrica. Si tratta di Ndodana Mkhanyisi Tshuma, 45 anni, cittadino britannico di origini zimbabwesi, ora accusato di aver ucciso la moglie Nothabo Zandile Tshuma, 42 anni, e le figlie Natalie, 15 anni, e Nala, di appena 5 anni. L’arresto rappresenta la prima svolta nell’inchiesta che nei giorni scorsi ha profondamente scosso il Regno Unito. La fuga dopo il delitto e l’arresto in Sudafrica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bedford, madre e due figlie trovate morte in casa: arrestato il marito, era fuggito all’estero

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