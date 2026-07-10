Un uomo è stato condannato dopo aver baciato una passeggera su un treno. Secondo la ricostruzione, le aveva toccato un orecchino per raddrizzarlo e aveva detto di aver sentito odore di aglio dal suo alito. La donna ha riferito che lui si era avvicinato alla sua bocca senza consenso. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo.

Le aveva baciato un orecchino a suo dire per raddrizzarlo. Le aveva detto di avere percepito odore di aglio dal suo alito: e così voleva solo avvicinarsi alla bocca di lei per capire se fosse vero. Poi le aveva fatto notare che le sue labbra erano screpolate perché non baciava nessuno. S’era inventato tante scuse, tutte puntualmente cadute nel vuoto, pur di riuscire a baciare quella ragazza emiliana di 20 anni incontrata sul treno regionale tra Savio di Ravenna e Cervia. Alla fine lo aveva fatto contro la volontà di lei e si era pure toccato invitando la giovane a fare altrettanto pur senza forzarla. Tutto registrato in quella sera del 13 agosto 2024 dalle telecamere di bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bacia passeggera incontrata sul treno: condannato

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