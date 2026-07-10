Aversa la Finanza trasforma i sequestri in aiuti per i più fragili

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato capi d’abbigliamento, calzature e accessori e li ha consegnati a enti caritatevoli per distribuirli alle persone in difficoltà. I beni, risultati di operazioni di contrasto all’evasione fiscale, sono stati donati per sostenere le famiglie più vulnerabili. L’azione si inserisce nelle attività di recupero e riutilizzo di materiali sequestrati, senza coinvolgimento di soggetti terzi. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti nelle operazioni.