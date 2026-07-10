Aversa la Finanza trasforma i sequestri in aiuti per i più fragili
La Guardia di Finanza ha sequestrato capi d’abbigliamento, calzature e accessori e li ha consegnati a enti caritatevoli per distribuirli alle persone in difficoltà. I beni, risultati di operazioni di contrasto all’evasione fiscale, sono stati donati per sostenere le famiglie più vulnerabili. L’azione si inserisce nelle attività di recupero e riutilizzo di materiali sequestrati, senza coinvolgimento di soggetti terzi. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti nelle operazioni.
Tempo di lettura: 2 minuti Capi d’abbigliamento, calzature ed accessori da destinare alle persone più bisognose, sono stati donati dalla Guardia di Finanza di Caserta in favore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – ordine cavalleresco-religioso plurisecolare dedito a promuovere azioni spirituali, culturali, umanitarie e socio-caritative. Il materiale è frutto dei sequestri effettuati dai “Baschi Verdi” di Aversa, nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria finalizzati al contrasto della contraffazione, successivamente oggetto di confisca e da destinare alla distruzione. La competente autorità giudiziaria, su richiesta... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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