Avellino Basket piazza il doppio colpo | ora l’ultimo assalto

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket rompe gli indugi e nel giorno della presentazione della campagna abbonamenti piazza il doppio annuncio che completa quasi del tutto il roster di Gennaro Di Carlo. Il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola hanno ufficializzato gli arrivi di Marco Mollura e Luca Campogrande, due innesti di esperienza destinati ad aumentare qualità e profondità delle rotazioni. Mollura, ala di 198 centimetri, arriva dalla Givova Scafati, dove nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie A2 mettendo a disposizione della squadra esperienza, energia e versatilità. Nel corso della stagione 20252026 ha viaggiato a 6,2 punti e 3,8 rimbalzi di media, confermandosi un giocatore prezioso per equilibrio tattico e leadership. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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