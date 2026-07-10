Avellino Basket piazza il doppio colpo | ora l’ultimo assalto
L'Avellino Basket annuncia due nuovi acquisti che completano quasi completamente il roster di Gennaro Di Carlo. L'operazione avviene nel giorno della presentazione della campagna abbonamenti, segnando un passo importante per la squadra. Nessun dettaglio sui nomi o le cifre coinvolte. L’obiettivo è rafforzare la formazione in vista della prossima stagione. La società conferma l’intenzione di allestire una squadra competitiva, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sui prossimi movimenti di mercato.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket rompe gli indugi e nel giorno della presentazione della campagna abbonamenti piazza il doppio annuncio che completa quasi del tutto il roster di Gennaro Di Carlo. Il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola hanno ufficializzato gli arrivi di Marco Mollura e Luca Campogrande, due innesti di esperienza destinati ad aumentare qualità e profondità delle rotazioni. Mollura, ala di 198 centimetri, arriva dalla Givova Scafati, dove nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie A2 mettendo a disposizione della squadra esperienza, energia e versatilità. Nel corso della stagione 20252026 ha viaggiato a 6,2 punti e 3,8 rimbalzi di media, confermandosi un giocatore prezioso per equilibrio tattico e leadership. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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