Autonomia eutanasia di una riforma | perché sta diventando una legge che nessuno sembra volere

La proposta di legge sull’autonomia regionale, che prevede il trasferimento di competenze su 23 materie, sta incontrando resistenze e sembra perdere consenso. Dopo il referendum nel Veneto, dove si chiedeva maggiore autonomia, il dibattito si è acceso su porti, aeroporti, scuola e altri settori. La proposta, che avrebbe dovuto semplificare e rafforzare le competenze regionali, fatica a trovare un accordo tra le parti coinvolte. La sua approvazione appare sempre più lontana.

«Ventitré materie, non una di meno» tuonava Luca Zaia all’indomani del referendum plebiscitario con cui il Veneto chiedeva l’Autonomia differenziata. Porti, aeroporti, sovrintendenze, scuola e chi più ne ha più ne metta. Oggi, nove anni dopo, si combatte palmo a palmo per strappare l’«Elenco regionale delle professioni non ordinistiche» (leggasi estetiste e acconciatori), un anticipo sul fronte delle ordinanze di Protezione civile (ma con convalida romana obbligatoria) e poco più. Unico pesce grosso segnalato: quel margine d’azione sulla Sanità che resta, però, ancora in bilico. Archiviata già allora - eravamo nel 2017 - la chimera dei nove... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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