ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni Al via anche le definitive AGGIORNATO con Massa Carrara

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Chi desidera presentare un reclamo ha dieci giorni di tempo. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA durante lo stesso anno scolastico. È stato aggiornato anche l’elenco relativo alla provincia di Massa Carrara.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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