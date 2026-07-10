Ascolti TV | Giovedì 9 Luglio 2026
Giovedì 9 luglio 2026, su Rai1, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha attirato un pubblico di interessati. Su Canale 5, il programma musicale Battiti Live ha registrato un buon ascolto. I dati di ascolto si riferiscono alla serata di ieri e indicano il numero di spettatori e la percentuale di share. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri esatti di spettatori o share.
Nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Francia-Marocco interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Battiti Live conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Overland segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Innamorato pazzo totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Speciale Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove La Corrida raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Matrix Revolutions fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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