Ascolti TV | Giovedì 9 Luglio 2026

Notizia in breve

Giovedì 9 luglio 2026, su Rai1, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha attirato un pubblico di interessati. Su Canale 5, il programma musicale Battiti Live ha registrato un buon ascolto. I dati di ascolto si riferiscono alla serata di ieri e indicano il numero di spettatori e la percentuale di share. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri esatti di spettatori o share.