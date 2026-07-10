Ascoli si ferma per la Quintana di luglio | il programma del weekend tra 1.500 figuranti e la sfida del Palio

Il centro storico di Ascoli si riempirà di migliaia di persone questo fine settimana, quando si svolgeranno le principali tappe della Quintana di luglio. Oltre 1.500 figuranti in abiti d’epoca prenderanno parte alle rappresentazioni che culmineranno con la sfida tra i cavallerizzi e il tradizionale Palio. Le strade si preparano a ospitare le celebrazioni, tra musica, sfilate e momenti di fede.

Ascoli, 10 luglio 2026 – La Quintana entra nel vivo. Ascoli si prepara a vivere il fine settimana più atteso dell’estate tra tradizione, fede e spettacolo, con migliaia di persone pronte ad affollare il centro storico per due appuntamenti simbolo della rievocazione. Questa sera sarà il momento del tradizionale Saluto alla Madonna della Pace, accompagnato dalle immancabili cene propiziatorie nelle taverne dei sestieri, mentre sabato toccherà al grande corteo storico e alla Giostra al Campo dei Giochi, dove i cavalieri si contenderanno il Palio. L’omaggio alla Madonna della Pace. Il primo appuntamento è fissato per questa sera alle 19 a piazza Ventidio Basso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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