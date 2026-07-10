Alessandro Borghi ha condiviso il suo percorso personale e professionale, partendo dal suo primo film fino alla gioia di essere diventato padre. Durante l’episodio di Reframed, ha raccontato i momenti che hanno segnato la sua vita, tra ricordi personali e tappe importanti della carriera. Non sono stati forniti dettagli specifici sui film o sugli eventi che hanno caratterizzato il suo cammino.

In questo episodio di Reframed, Alessandro Borghi ripercorre i momenti che hanno segnato il suo percorso umano e professionale, tra ricordi personali e tappe fondamentali della sua carriera. Dal primo film che ha girato con una certa inconsapevolezza al successo che, da Non essere cattivo in poi, lo ha travolto come uno tsunami trasformandolo in uno degli attori più importanti e richiesti d'Italia fino al ruolo di nuovo Brand Ambassador di Peugeot in vista della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Il racconto arriva poi alla sua vita più intima: al bene dei genitori e alla gioia di essere diventato padre. Guarda il video per scoprire la storia di Alessandro Borghi, attraverso le immagini e i ricordi che lo hanno reso quello che è oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Borghi si racconta, dal primo film alla gioia di essere diventato padre

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