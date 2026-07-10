In una recente puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi ha intervistato Alessandro Bertoldi, CEO di AB Group e direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman. La discussione si è concentrata sui principali scenari internazionali attuali, includendo temi come le posizioni di Trump, l'adesione della Nato, le dichiarazioni di Milei e le possibili evoluzioni dell’Occidente. La conversazione ha analizzato le dinamiche politiche e strategiche in atto a livello globale.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Alessandro Bertoldi, CEO di AB Group e direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman, per analizzare i principali scenari internazionali. Al centro della conversazione, il vertice Nato, i negoziati tra Stati Uniti e Iran e la strategia di Donald Trump in Medio Oriente. Spazio poi alla nuova sinistra americana, all'ascesa di Zohran Mamdani e al pensiero di Milton Friedman di fronte alle sfide del presente. Un approfondimento è dedicato anche all'Argentina di Javier Milei: i risultati economici ottenuti, il calo dell'inflazione, il rigore fiscale e il dibattito internazionale sul modello liberale argentino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Alessandro Bertoldi a Come States — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente

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