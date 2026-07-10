alcaraz torna ad allenarsi con una racchetta speciale ma il rientro resta lontano

Carlos Alcaraz si è allenato di nuovo con una racchetta, ma non ha ancora stabilito una data per il suo ritorno alle competizioni. Dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio, l’atleta ha ripreso gli allenamenti, anche con uno strumento speciale, senza però annunciare quando tornerà a giocare in modo ufficiale. La ripresa delle partite resta indefinita, e non ci sono indicazioni precise sulla durata del recupero.

Carlos Alcaraz torna a impugnare la racchetta e alimenta le speranze dei tifosi, ma il rientro in campo resta ancora senza una data certa. Il campione spagnolo, fermo dallo scorso aprile per un infortunio al polso destro, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram foto e video di una seduta di allenamento all'Accademia di El Palmar, accompagnati da un messaggio eloquente: "Sulla buona strada"., Nelle immagini Alcaraz esegue esercizi anche con una racchetta priva delle corde e con una parte del telaio rimossa. Si tratta di una metodologia utilizzata nelle fasi di recupero dagli infortuni al polso o all'avambraccio: consente di riprodurre il gesto tecnico completo senza l'impatto con la palla, riducendo al minimo vibrazioni e sollecitazioni sull'articolazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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