Al ’Savio’ una serata per veri gentlemen

Alle 20.45, l’ippodromo del Savio ospiterà sette corse dedicate ai gentlemen. La gara principale, quinta in programma, è un handicap di due chilometri che si svolge nel contesto del Premio Fattoria Nicolucci. Tra i cavalli in gara, si prevede che Domingo Bar, che ha mostrato alterne prestazioni, possa essere tra i favoriti. La serata prevede una competizione intensa e aperta a diversi partecipanti.

La pista dell’ Ippodromo del Savio questa sera sarà riservata ai gentlemen, con sette sfide in programma a partire dalle 20.45. Il ‘clou’, abbinato al Premio Fattoria Nicolucci e collocato come quinto appuntamento di giornata, è un handicap sul doppio chilometro che potrebbe premiare l’altalenante Domingo Bar. L’allievo di Matteo Zaccherini, capolista nazionale, è sicuramente un cavallo di classe, dall’aitante morfologia, ma il suo driver dovrà guidarlo in punta di redini sperando in un percorso al netto di errori. Sono però eccellenti le chance di vittoria anche per Baika Dei Ronchi, che sarà condotta dal proprietario Cristiano Pepponi e, provenienti sempre dalla zona di Montegiorgio, per Dracomar e Charly’s Magic, al via dal secondo nastro ma molto agguerriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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