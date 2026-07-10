Un concerto - show in compagnia di uno dei comici più amati degli anni ‘80 e ‘90. Il suo nome è Jerry Calà, che nell’ambito del tour ‘ Una Vita da Libidine ’, questa sera (ore 21) arriva al Casacon di Sirolo. Lo show ripercorre i 50 anni di carriera dell’artista, alternando alcune delle canzoni più formidabili dagli anni Settanta ad oggi con divertenti gag. Lo spettacolo è cantato e suonato interamente dal vivo da Calà, Stefano Sirianni (pianoforte, tastiere, arrangiamenti), Hermes Locatelli (basso) e Sabino Barone (batteria). Debutta così a Casacon il nuovo format di The Brands ‘ Ieri e Adesso ’: un viaggio tra passato e presente attraverso eventi dedicati alla bella vita, al benessere e all’evoluzione del divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Casacon "Una Vita da Libidine". Concerto-show con Jerry Calà

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