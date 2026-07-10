Al Casacon Una Vita da Libidine Concerto-show con Jerry Calà

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un concerto - show in compagnia di uno dei comici più amati degli anni ‘80 e ‘90. Il suo nome è Jerry Calà, che nell’ambito del tour ‘ Una Vita da Libidine ’, questa sera (ore 21) arriva al Casacon di Sirolo. Lo show ripercorre i 50 anni di carriera dell’artista, alternando alcune delle canzoni più formidabili dagli anni Settanta ad oggi con divertenti gag. Lo spettacolo è cantato e suonato interamente dal vivo da Calà, Stefano Sirianni (pianoforte, tastiere, arrangiamenti), Hermes Locatelli (basso) e Sabino Barone (batteria). Debutta così a Casacon il nuovo format di The Brands ‘ Ieri e Adesso ’: un viaggio tra passato e presente attraverso eventi dedicati alla bella vita, al benessere e all’evoluzione del divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al casacon una vita da libidine concerto show con jerry cal224
© Ilrestodelcarlino.it - Al Casacon "Una Vita da Libidine". Concerto-show con Jerry Calà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Jerry Calà: «Con Mara Venier litigavamo ogni volta che dovevamo sposarci, poi a Las Vegas abbiamo detto sì con un croupier come testimoni. Gli amici veri mi hanno salvato la vita»Durante un episodio di un podcast, un attore ha raccontato come, con Mara Venier, avessero litigato ogni volta che dovevano sposarsi, fino a decidere...

Jerry Calà e Notte Rosa riempiono gli hotelGli hotel di Cattolica segnano un’affluenza quasi totale durante il weekend della Notte Rosa, con una previsione di riempimento che si avvicina al...

Argomenti più discussi: Al Casacon Una Vita da Libidine. Concerto-show con Jerry Calà; Silvia G.: Una telefonata mi ha cambiato la vita. La vicina mi ha detto che mio marito mi tradiva; Legato fuori casa con una scatola di cartone come cuccia, ma il passato del gatto Blue era ancora peggio; Morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web