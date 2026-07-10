Suor Annamaria, conosciuta come Anna Perfumo, è morta giovedì 9 luglio a 106 anni nel monastero di clausura di Seregno. La religiosa, molto amata in Italia, viveva nel monastero da più di trent’anni. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e apprezzava la sua presenza.

Si è spenta all’età di 106 anni suor Annamaria delle Adoratrici del Santissimo Sacramento, al secolo Anna Perfumo. La religiosa è morta giovedì 9 luglio nel monastero di clausura di Seregno, in Brianza, dove viveva da oltre trent’anni, lasciando il ricordo di una vita straordinaria e fuori dagli schemi. Nata a Rocca Grimalda, in provincia di Alessandria, suor Annamaria aveva festeggiato lo scorso marzo il suo 106° compleanno ed era considerata una delle religiose più longeve al mondo. Fino a poco tempo fa partecipava ancora alla vita della comunità monastica con grande lucidità e serenità. La sua storia aveva colpito molti per una scelta arrivata quando gran parte delle persone pensa ormai di aver già scritto il proprio destino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Addio suor Annamaria”. Il triste annuncio, amatissima in Italia: la sua storia unica

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