Dopo 22 anni, Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”. L’annuncio è arrivato tramite un messaggio sui social, in cui ha scritto di aver concluso “una bellissima passeggiata”. La giornalista ha condotto il programma dedicato alle sparizioni e ai crimini, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua partenza segna la fine di un lungo percorso professionale caratterizzato da impegno e dedizione.

Federica Sciarelli è un’icona del giornalismo italiano: 22 anni di “ Chi l’ha visto? ” non hanno fatto solo luce su sparizioni, crimini, delitti incisi nell’immaginario collettivo, ma hanno rivelato anche una professionista immolata alla causa della verità e della giustizia in un modo che oltrepassa la retorica e diventa personale. Lei, che si è sempre destreggiata tra gli equilibrismi della politica come inviata del TG3 di Sandro Curzi in Parlamento, o che insieme a Michele Santoro ha lavorato affinché “ Samarcanda ” non fosse solo un nome dagli echi utopistici, ma uno spazio reale di approfondimento giornalistico dove costruire responsabilità civile, ci ha insegnato che si può essere “star” senza gli abbellimenti della mistificazione, ma semplicemente facendo il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio di Sciarelli a “Chi l’ha visto?”, dopo “una bellissima passeggiata”

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Federica Sciarelli saluta Chi lha Visto dopo 22 anni

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Urbano #Cairo esclude l'arrivo di Federica #Sciarelli a #La7: Non l'ho chiamata, è molto legata alla #Rai dove probabilmente farà altri progetti. Il commento del patron della rete alla presentazione dei palinsesti di Milano, dopo l'addio della giornalista a #C x.com

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