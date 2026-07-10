Acf nuovo innesto tra i pali | Verena Beka vestirà la maglia amaranto per la prossima stagione

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ACF Arezzo ha annunciato l'acquisizione a titolo definitivo del portiere Verena Beka, che ha firmato un contratto fino al 2027. La giocatrice vestirà la maglia amaranto a partire dalla prossima stagione.

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Arezzo, 10 luglio 2026 –  ACF Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Verena Beka, che firma con il club amaranto fino al 2027. Classe 2004, Beka è cresciuta nel settore giovanile del Milan, dove ha completato l'intero percorso di formazione fino alla Primavera, collezionando anche diverse convocazioni con la Prima Squadra in Serie A Femminile. Nella stagione 202324 ha fatto il suo esordio in Serie B con la maglia del Chievo Verona, club nel quale è rimasta per due stagioni. Nell'ultima annata ha poi difeso i pali del Venezia, sempre nel campionato cadetto, totalizzando 11 presenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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