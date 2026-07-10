A Stezzano torna a brillare l’installazione Shooting Stars del duo Antonello Ghezzi
L’installazione luminosa “Shooting Stars” del duo Antonello Ghezzi, originariamente creata per il Cimitero Monumentale di Bergamo, è stata riproposta in una nuova versione sulla facciata dell’ampliamento dell’azienda Gelmini, fondata a Bergamo nel 1907 e ora situata a Stezzano.
L’installazione luminosa Shooting Stars del duo Antonello Ghezzi, realizzata per il progetto Contemporary Locus 17 all’ingresso del Cimitero Monumentale di Bergamo, torna a brillare in una nuova versione appositamente realizzata per la facciata dell’ampliamento dell’azienda Gelmini, fondata a Bergamo nel 1907 e ora attiva a Stezzano. L’opera si sviluppa a partire dall’intensa e partecipata esperienza di Contemporary Locus 17 che, tra ottobre e dicembre, con i progetti degli artisti Antonello Ghezzi e Daniel Gonzalez e con la collaborazione di 35 istituzioni ed enti, ha trasformato il piazzale del cimitero monumentale in uno spazio di riflessione condivisa tra terra e cielo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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